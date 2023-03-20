Подмосковье 20 марта 2023, 22:28 Бойцы спецназа Росгвардии из Подольска вернулись из зоны СВО с псом Гуфи

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Бойцы спецназа Росгвардии прибыли из зоны проведения спецоперации в родной Подольск вместе с неожиданным талисманом. Им стал пес по кличке Гуфи.

«Нашли пса в разрушенном, почти снесенном доме. Маленького, помещался в две ладони. За три месяца вымахал до таких размеров», — сообщил один из бойцов.

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По словам подольчан, пес привык к взрывам и уже их не боится. Его нашли исхудавшим, однако сейчас четвероногий чувствует себя хорошо. Росгвардейцы считают, что они живы благодаря собаке-талисману.

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В зоне СВО бойцы провели всего три месяца. Во время командировки у жителя Подольска Николая родился сын.

«Мы собирались на выполнение задачи, и по служебной связи поступило сообщение, что у меня родился сын», — рассказал боец.

Это уже второй ребенок для молодой семьи. Жена Николая, несмотря на свою беременность, не отговаривала мужа от службы.

«Спасибо, что вернулись все живые, спасибо, что никто не думает о последствиях, а просто выполняет те задачи, которые стоят», — поблагодарил генерал-майор полиции и начальник Главного управления Росгвардии по Московской области Василий Сонин.

Всех бойцов торжественно встретили, поблагодарили и наградили памятными подарками. Сейчас у них будет заслуженный отпуск, но совсем скоро они снова отправятся обратно на СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил врачей военного госпиталя в Подольске за качественную реабилитацию участников СВО. Сейчас на лечении — 12 бойцов из разных уголков региона.

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