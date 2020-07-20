20 июля 2020, 22:01
Бойцы MMA провели мастер-класс для молодежи Солнечногорска
В Солнечногорске прошел мастер-класс по боевым искусствам. На татами вышли профессиональные бойцы ММА.
За 10 лет в спорте Алексей Махно и Роман Гнездилов заявили себя на российской и международной аренах. Своим фирменным приемам в смешанном боевом искусстве чемпионы впервые научили подростков в Солнечногорске.
Проверили свои силы около 20 школьников. Бились не только юноши, но и смелые девчонки. Говорят, что решили научиться у профессионалов новым фишкам для самообороны.
В конце мероприятия участники сделали вывод, что легко и просто все кажется только со стороны. Мастер-классом остались довольны даже те, кто уже занимается ММА. Ребята получили ценные советы от старших товарищей — участников серьезных турниров.