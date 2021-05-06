Бойцы Кантемировской дивизии поздравили ветеранов из Наро-Фоминска с Днем Победы

Ветеранов Великой Отечественной войны из Наро-Фоминска поздравили с Днем Победы бойцы Кантемировской дивизии и командующий Западного военного округа.

Ветеран войны, полковник Федор Федорович Рыхлов в день поздравлений был полон бодрости и задора. Он встречал гостей в парадной форме с медалями и орденами на груди. Героя приехали поздравить лучшие бойцы Кантемировской танковой дивизии.

Во времена Великой Отечественной войны Федор Федорович сам был танкистом и шел в наступление на Западной Украине. Кстати, ветеран — ровесник родного города Наро-Фоминска. В этом году празднует 95-летний юбилей. Но годы над Федором Федоровичем не властны. Он бойко подпевал сводному хору Кантемировской дивизии, который приехал его поздравлять. Веселый, озорной, заводной, с неиссякаемой энергией. И даже не верится, что этот человек прошел столько испытаний.

«Мы знали, что победа будет очень тяжелой. И самое страшное знаете, что? Вот воевали, отступали. Но почему-то была полная уверенность, что мы победим. Вот я не знаю почему. Что мы победим обязательно», — рассказал Федор Рыхлов, ветеран Великой Отечественной войны.

Рыхлов уверен, что победить тогда помогла абсолютная сплоченность всех советских народов. Он очень расстраивается, когда в наше время они ссорятся и что-то не могут поделить.

«Когда я служил, в нашей роте были представители — узбеки, татары, монголы, таджики, туркмены. И все это была единая семья. Я помню, как выезжали в поле, в морозы. Я служил в Забайкалье. И мы пытались даже согреть парней, которые пришли с теплых краев», — поделился воспоминаниями ветеран.

Федору Федоровичу вручили подарки, парадную форму, которую он пообещал надеть на 9 Мая. А вся праздничная процессия отправилась к Алексею Иванову — участнику Парада Победы на Красной площади в 45-м году. Кстати, сам день Победы Иванов отлично помнит, как сейчас.

«Мы когда проснулись ночью, все ликовали, кричали „ура“. Выходили и плясали. Пели „Катюшу“», — рассказал Алексей Иванов, ветеран Великой Отечественной войны, участник парада на Красной площади 1945 года.

Алексея Григорьевича поздравил командующий гвардейской танковой армии Западного Военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«Я вам очень благодарен. От нас вам цветы. И вот такую форму вам, чтобы вы были всегда в строю 9 Мая. Парадная форма, Алексей Григорьевич», — поздравил ветерана Сергей Кисель, командующий гвардейской танковой армии ЗВО, генерал-лейтенант.

Но, конечно, ни один подарок не сравнится с тем подвигом, которые совершили эти люди. Низкий им поклон.