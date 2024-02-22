Подмосковье 22 февраля 2024, 19:56 Бойцов СВО поздравили с наступающим Днем защитника Отечества в Ногинске Телеканал «360»

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В преддверии Дня защитника Отечества в Богородском округе прошли праздничные мероприятия. Первыми поздравили участников специальной военной операции в Центре культуры имени Калиниченко в Ногинске.

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В зале культуры собрались семьи и участники специальной военной операции. Со сцены звучали патриотические песни, слова благодарности и поздравления.

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Волонтеры, юнармейцы и сотрудники спасательной службы Богородского округа также присоединились к поздравлениям. Они поздравили ветеранов с предстоящим Днем защитника Отечества и вручили подарки. Мероприятия прошли во дворах. В исполнении ансамбля Ногинского спасательного центра МЧС прозвучали песни военных лет.

Волонтеры организации «Обуховский тыл» совершили предпраздничную поездку в госпиталь в Дуброво. В подарок они привезли с собой белье для госпиталя, рубашки, сладости и пироги.

«Еда домашняя их не могла не порадовать. Также мы привезли большое количество рисунков и писем из школы, которые нам передали ребята», — рассказала один из администраторов группы «Обуховский тыл» Елена Скоробогатова.

Для детей в Ногинске состоялась и молодежная военно-патриотическая игра «Дорога чести». Ребята собирали автомат на скорость, оказывали первую медицинскую помощь и надевали боевое снаряжение на время. В игре приняли участие 11 команд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам добровольческого отряда «БАРС».

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