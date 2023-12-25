Подмосковье 25 декабря 2023, 17:00 Бойцам СВО из Солнечногорска отправили машину с гуманитарной помощью Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Очередную партию гуманитарной помощи и машину ЗИЛ отправили из Солнечногорска в зону специальной военной операции. Все это передадут бойцам добровольческого батальона «Балтика» — «Барс № 36» Минобороны России и военным госпиталям.

Помощь в сборе гуманитарного груза оказало казачье общество Солнечногорска. В машину загрузили инструменты, расходники для автомобилей, теплые вещи, блиндажные печи, генераторы, маскировочные сети и окопные свечи, а также посылки из дома.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Отмечу, что сейчас для бойцов специальной военной операции доступны государственные меры поддержки, в числе которых обеспечение сохранности транспорта на безвозмездной основе, компенсация части расходов на оплату жилого помещения и услуг ЖКХ», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, по вопросам заключения контракта с Минобороны можно обратиться в военкомат Солнечногорска по телефону: 8 (495) 994-06-60, а также в областной центр отбора на контрактную службу и на горячую линию: 8 (495) 990-77-77.

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