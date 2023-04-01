Важное 01 апреля 2023, 19:48 Бойцам СВО из Подмосковья передали антидроновые ружья, тепловизоры и другое допснаряжение Бойцам СВО передали дополнительное снаряжение по распоряжению губернатора Подмосковья Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Бойцам гвардейского Ямпольского мотострелкового полка Кантемировской дивизии, возвращающимся после отпуска в зону спецоперации, передали дополнительное снаряжение по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. О том, что им может быть необходимо, военные ранее рассказали, пообщавшись с главой региона. Запрос защитников выполнили.

На минувшей неделе один из их сослуживцев во время двухнедельного отпуска вступил в брак. Поздравить молодых на церемонию бракосочетания приехал и Андрей Воробьев, где пообщался с участниками СВО. Они поблагодарили правительство области за поддержку и сообщили, какое дополнительное снаряжение им может потребоваться.

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«На моей свадьбе губернатор спросил, что нам требуется, чего не хватает на передовой, чем можно помочь. И все, что мы попросили, Андрей Юрьевич [Воробьев] передал», — рассказал младший сержант Андрей.

Амуницию военным вручил зампред правительства Подмосковья Роман Каратаев.

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«Ребята, мы сегодня по вашему наказу передаем это имущество. Надеемся, что оно вам за линией пригодится, будете им пользоваться. Все, что вы хотели, здесь есть — это антидроновые ружья, тепловизоры, тактические наушники, которые защищают от контузии, и многое другое», — пояснил он.

В зону спецоперации 1 апреля отправятся около 145 защитников. Из Подмосковья туда доставят дроны, тепловизионные прицелы и монокуляторы, блокаторы беспилотников, активные наушники, глушители и зрительную трубу.

«Хотели бы сказать большое спасибо губернатору за дополнительное снаряжение. Все это очень поможет нам в работе», — подчеркнул один из бойцов.