01 апреля 2023, 19:48
Бойцам СВО из Подмосковья передали антидроновые ружья, тепловизоры и другое допснаряжение
Бойцам СВО передали дополнительное снаряжение по распоряжению губернатора Подмосковья
Бойцам гвардейского Ямпольского мотострелкового полка Кантемировской дивизии, возвращающимся после отпуска в зону спецоперации, передали дополнительное снаряжение по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. О том, что им может быть необходимо, военные ранее рассказали, пообщавшись с главой региона. Запрос защитников выполнили.
На минувшей неделе один из их сослуживцев во время двухнедельного отпуска вступил в брак. Поздравить молодых на церемонию бракосочетания приехал и Андрей Воробьев, где пообщался с участниками СВО. Они поблагодарили правительство области за поддержку и сообщили, какое дополнительное снаряжение им может потребоваться.
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«На моей свадьбе губернатор спросил, что нам требуется, чего не хватает на передовой, чем можно помочь. И все, что мы попросили, Андрей Юрьевич [Воробьев] передал», — рассказал младший сержант Андрей.
Амуницию военным вручил зампред правительства Подмосковья Роман Каратаев.
«Ребята, мы сегодня по вашему наказу передаем это имущество. Надеемся, что оно вам за линией пригодится, будете им пользоваться. Все, что вы хотели, здесь есть — это антидроновые ружья, тепловизоры, тактические наушники, которые защищают от контузии, и многое другое», — пояснил он.
В зону спецоперации 1 апреля отправятся около 145 защитников. Из Подмосковья туда доставят дроны, тепловизионные прицелы и монокуляторы, блокаторы беспилотников, активные наушники, глушители и зрительную трубу.
«Хотели бы сказать большое спасибо губернатору за дополнительное снаряжение. Все это очень поможет нам в работе», — подчеркнул один из бойцов.
Андрей Воробьев
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