Бойца спецотряда из Подмосковья перезахоронили в деревне Барсуки Калужской области

В прошлом году во время проведения официальных поисковых работ были найдены останки бойца особого назначения Сергея Митюшина, уроженца города Верея Московской области. Их перезахоронили с почестями в деревне Барсуки Калужской области.

Сергей Митюшин пропал без вести летом 1942 года. Но в марте 2020-го поисковая группа «Россия» объявила о том, что останки Митюшина найдены в Калужской области, в Юхновском районе.

«Вот я нашел когда, и начали поднимать, я говорю: „Сергей, вот если он будет в сапогах, значит, чекист“. И потом, когда начали поднимать, и вышел медальон и список отряда», — рассказал Лев Марченков, боец поискового отряда «Россия».

Сергей Митюшин был одним из бойцов отряда, который назывался «Особые». Это был элитный состав НКВД, который должен был попасть в зону противника. В июне 1942-го при переходе линии фронта завязался бой, в результате которого большая часть отряда погибла. 30 тяжелораненых бойцов попали в плен. Но Митюшина не было ни в одних, ни в других списках. Он считался пропавшим без вести. И только спустя 79 лет поисковики нашли останки Сергея Николаевича и сообщили об этом родственникам.

«Созванивались с моей тетушкой, она сообщила. Для меня это важное событие, потому что я всегда интересовалась судьбами своих бабушек, дедушек, их родственниками. А Сережу я видела только на каких-то фотографиях», — поделилась Ирина Теслицкая, двоюродная племянница Сергея Митюшина.

При Митюшине обнаружили солдатский медальон с двумя вкладышами, несколько патронов, складной ножик. Все это поисковики передали родственникам бойца.

Найти родственников героя тоже было делом непростым, потому что в Верее очень много Митюшиных. Это старинный род. В те годы мать Сергея переехала в подмосковное Люблино, и следы затерялись. Волонтерам понадобилось девять месяцев, чтобы выйти на след родных погибшего бойца. Оказалось, что большая часть из них живет сейчас в Москве. И в семье никогда не забывали, каким Сережа был.

Митюшин перед войной поступил в физкультурный институт, учил французский, писал стихи.

«Это потеряли такой генофонд. Лицо светлое, открытое. Для родственников, я думаю, на всю жизнь останется, да и для нас тоже. Спасибо вам. Им спасибо за эту победу», — сказал Лев Марченков, боец поискового отряда «Россия».

Ему навеки осталось 24 года. Здесь, на калужской земле, где он воевал и пал в неравном бою.

Во время захоронения на мемориальном комплексе «Барсуки» присутствующие испытали невероятные чувства. Причем не только родственники Митюшина, но и совершенно посторонние люди.