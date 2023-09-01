Эксклюзив 01 сентября 2023, 09:50 Боялся пропустить этот день. Боец СВО ради дочери смог приехать в Подмосковье на 1 Сентября Боец СВО ради дочери смог приехать в Подмосковье, чтобы проводить ее в 1-й класс

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Боец СВО из Подмосковья специально приехал в отпуск домой, чтобы проводить дочь в школу. Девочка идет в первый класс. Своими эмоциями от праздника военнослужащий поделился в беседе с «360».

Мужчина рассказал, что отправился в зону спецоперации еще осенью 2022 года. Дома не был практически год. Говоря о решении присоединиться к СВО, он пояснил, что хотел, чтобы у его семьи было спокойное будущее.

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«Кто, если не я? У меня здесь семья, которая должна спать спокойно. Ради Родины. Мы это делаем ради всех, близких, друзей», — добавил собеседник «360».

Телеканал «360»

О том, что у него получится съездить домой, военнослужащий узнал буквально за три дня до отъезда: 24 августа ему сказали писать рапорт на отпуск, а 27-го он уже прибыл в Подмосковье и увидел семью. По его словам, он очень боялся пропустить 1 Сентября, но все получилось.

«[Эти чувства] никогда не передать, когда оттуда есть возможность попасть на такой праздник. Дочка сначала с рук вообще не слезала. [Да, у нас были раньше] телефонные звонки, бывает, есть возможность и по видео позвонить, но все-таки год разлуки», — поделился он.

Перед 1 Сентября мужчина помогал украшать школу, где будет учиться его дочь. Хотелось, чтобы этот день стал для девочки особенным и запомнился.

«Конечно, ностальгия есть, свои школьные годы вспоминаешь, когда родители в школу провожали. Постарался сделать так, чтобы моя дочь запомнила этот момент», — заключил он.