Подмосковье 23 июня 2023, 20:26 Богослужение в честь праздника Курбан-байрам пройдет в Мытищах 28 июня

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Жители Мытищ, проповедующие ислам, отметят праздник Курбан-байрам 28 июня. Богослужение пройдет на стадионе «Строитель».

Начало мероприятия запланировано на 6:00 по московскому времени. Стадион «Строитель» находится по адресу: улица Силикатная, дом 30А.

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Всех участников богослужения просят приходить на праздник без личного автотранспорта.

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