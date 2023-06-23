23 июня 2023, 20:26
Богослужение в честь праздника Курбан-байрам пройдет в Мытищах 28 июня
Жители Мытищ, проповедующие ислам, отметят праздник Курбан-байрам 28 июня. Богослужение пройдет на стадионе «Строитель».
Начало мероприятия запланировано на 6:00 по московскому времени. Стадион «Строитель» находится по адресу: улица Силикатная, дом 30А.
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Всех участников богослужения просят приходить на праздник без личного автотранспорта.
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