Богослужение к празднику Казанской иконы Божией Матери провели в Котельниках

В храме Казанской иконы Божией Матери в Котельниках состоялось торжественное богослужение. Его возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Владыку встретили хлебом и солью.

Источник фото: страница главы округа Сергея Жигалкина во «ВКонтакте»

День Казанской иконы Божией Матери празднуют 21 июля и 4 ноября. Богослужение состоялось под звон колоколов.

Службу посвятили престольному празднику Казанского храма Божией Матери, который построили в честь обретения иконы в Казани в 1579 году. По словам главы округа Сергея Жигалкина, здесь бывал сам Петр I.

Храм с большой историей. Поэтому такой праздник. Построен еще в XVII веке. И его великое освящение производила княжна Нарышкина — мать Петра I Сергей Жигалкин.

Он добавил, что Петр I бывал здесь в возрасте 13 лет.

Источник фото: страница главы округа Сергея Жигалкина во «ВКонтакте»

«Гордимся этим храмом. Он считается памятником культурного наследия», — отметил Жигалкин.

А по окончании службы верующие совершили крестный ход и освятили бронзовый памятник святителю Макарию (Невскому) — митрополиту Московскому и Алтайскому.

Источник фото: страница главы округа Сергея Жигалкина во «ВКонтакте»

После закрытия Николо-Угрешского монастыря он жил в селе Котельники, был отпет и погребен за алтарем — в церковной ограде храма.

«Такой замечательный памятник, к которому можем подойти, помолиться. Это тоже видимое свидетельство нашей памяти благочестивых потомков своим благочестивым предкам. Дай Бог, чтобы вера укреплялась не только у жителей Котельников, но и у всех людей, которые спасают нашу святую Русь», — сказал владыка Аксий.

Он вручил подарки жертвователям и помощникам Казанского храма за неустанную помощь и заботу о приходе.