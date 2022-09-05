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05 сентября 2022, 20:59

Богородскую компанию накажут за сброс отходов в реку Шаловку

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Московский областной суд отказал руководителю компании «Экостандарт» в том, чтобы восстановить сроки обжалования постановления Минэкологии Подмосковья. Этим постановлением еще в 2021 году компанию наказали за то, что она нарушила правила пользования водным объектом. Постановление тогда вынесли после масштабной проверки, которую провели сотрудники Ногинской городской прокуратуры.

«Компания эксплуатирует очистные сооружения в поселке, с которых очищенные стоки сбрасываются в реку Шаловку, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Сотрудники прокуратуры установили, что в процессе эксплуатации образуется несколько видов отходов, однако паспорта имеются только на три из них. Кроме того, на объекте отсутствовали приборы измерения объема сбрасываемых сточных вод, инструментальный контроль не велся. За это компания была наказана».

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Нарушители пытались обжаловать наказание, но Ногинский городской суд вынес решение в пользу Минэкологии. Тогда от руководителя компании было подано ходатайство в Мособлсуд с просьбой восстановить срок обжалования, поскольку на момент вступления решения в силу она была в отпуске. Однако суд высшей инстанции отказал в удовлетворении ходатайства, наказание осталось в силе.

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Как добавил глава Министерства экологии, коммунальщиков уже третий раз подряд уличают в нарушениях. Ранее компанию уже наказывали на сброс в реку Шаловку сточных вод с превышением ПДК загрязняющих веществ, а также за то, что она пользовалась водным объектом без соответствующего разрешения.

Экология

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