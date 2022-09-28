Подмосковные спасатели встретились на конкурсе в Ногинске | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 18:11 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные спасатели встретились на конкурсе в Ногинске

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Забор воды, прокладывание магистральной линии с разветвлением, подача пожарных рукавов в «горящее здание» на третий и четвертый этажи. На это у профессиональных спасателей должно уходить не более двух минут, но на конкурсе в Ногинске пожарные бьют рекорды.

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«У нас команда еженедельно тренируется в Павловском Посаде. Как минимум раз в неделю собираемся и готовимся. Рассчитываем на призовые места!», - заявляет спасатель ПСЧ-201 «Мособлпожспас» Никита Крисюк.

В конкурсе участвуют 14 отделений со всего Подмосковья. В команде по шесть человек, у каждого своя задача. Чем быстрее они справятся, тем больше шанс на победу. За ошибки и недочеты судьи прибавляют к контрольному времени штрафные секунды, поэтому все стараются действовать точно.

«Мы проводим соревнования в номинации «Лучшее отделение на автоцистерне» второй день подряд. Вчера выступало семь команд, сегодня также выступает семь команд. Скоро подведем общий итог и определим три территориальных управления, которые лучше подготовлены», - говорит начальник ТУ № 6 «Мособлпожспас» Александр Квашнев.

В этом году лучшее время показало территориальное управление № 9 из Шатуры. С поставленными задачами спасатели справились за 1 минуту 56 секунд. Команде из Ногинска — хозяйке соревнований — не хватило всего двух секунд до первого места. Бронзу забрали пожарные из Коломны.

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