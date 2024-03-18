Подмосковье 18 марта 2024, 14:30 Богородский округ принял участие в Международной туристической выставке «Интурмаркет» Телеканал «360»

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Богородский округ представил лучшие экскурсионные маршруты и сувенирную продукцию на международной туристической выставке «Интурмаркет». Гидом по самым интересным местам муниципалитета стал Туристский информационный центр.

Гости «Интурмаркета» оценили туристический потенциал Богородского округа. Делегация округа предлагала всем желающим продегустировать местные пирожные и пряники, а также поучаствовать в лотерее.

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Удалось подписать и важные соглашения. Так, в конце апреля китайский туроператор собирается посетить Ногинск, чтобы наладить сотрудничество и организовывать поездки.

«Мы уже собрали 15 туристических компаний, готовых к нам приехать. Из них две — это турфирмы, которые работают на китайских туристов. Они к нам и приедут. Главное — зацепить их и показать туристический потенциал во всей красе», — рассказала руководитель Туристского информационного центра Елена Шершакова

Она добавила, что в планах — развитие промышленного туризма в округе.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях туризма в Московской области. Он напомнил, что выбрать пляж, место для рыбалки, отдых в отеле и многое другое можно на сайте welcome.mosreg.ru.

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