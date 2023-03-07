Подмосковье 07 марта 2023, 15:20 Богородский округ получил 10 новых автобусов с USB-зарядками для гаджетов

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Современные автобусы с USB-розетками вышли на линию в Электроуглях и в Ногинске. Богородский округ получил 10 новых автобусов. Вопросы общественного транспорта находятся на еженедельном контроле у главы Игоря Сухина.

Новые автобусы вмещают до 100 человек. Они оснащены валидаторами для бесконтактной оплаты, USB-розетками для зарядки телефонов, кнопками вызова водителя и системой оповещения о чрезвычайных ситуациях.

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«Один раз только удалось проехать на новом автобусе, они очень комфортные, большие. Чувствуется большая разница, плавное движение. <…> Приятно в таком салоне прокатиться до места работы и по делам», — отметила жительница Ногинска Елизавета Смирнова.

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Низкие полы, широкие двери и просторный салон обеспечат родителям комфортную поездку с детьми в колясках. Удобно в новых автобусах будет и водителям — автоматическая коробка передач позволяет плавно двигаться в потоке.

«Мне очень понравился этот транспорт. <…> Рассчитываю, что улучшение нашего транспортного обслуживания будет продолжаться и впредь. Правительству огромное спасибо за поддержку», — отметил заместитель главы Богородского городского округа Анатолий Шуть.

До 2 апреля в автоколонне Богородского округа появится 20 новых машин. Современные автобусы выйдут на маршруты № 2, 34, 37, 43 и 10 станций Купавна и Монино, поселка Обухово и других населенных пунктов.

«Новые автобусы — это не только комфорт, но и безопасность наших граждан. Они выйдут на те маршруты, где в первую очередь необходимо увеличить количество рейсов <…>. Мы уже получили десять автобусов, ожидаем еще десять. Спасибо за эту поддержку нашему губернатору», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ознакомиться с расписанием можно на остановочных пунктах, также на сайте tutu.ru и Яндекс.Расписания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на федеральных дорогах региона появятся выделенные полосы для автобусов. Пилотными трассами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».

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