Богородский округ отправил в Ростовскую область еще 10 тонн товаров для беженцев

Новую партию гуманитарной помощи от Богородского округа отправили для беженцев в Ростовскую область. Свыше 10 тонн собрали в грузовые машины. Это товары первой необходимости, включая антисептики и средства личной гигиены.

Предприятия из Богородского округа собрали товары первой необходимости для эвакуированных из Донбасса жителей.

«Мы отгружаем антисептики в виде влажных салфеток, спреев, гелей. Это сегодня актуальная помощь», — сказал генеральный директор НПО «Новодез» Вячеслав Барков.

Загружать машины помогали и активисты, и волонтеры. Глава округа Игорь Сухин проконтролировал отправку и проверил гуманитарный груз. Его собрали не первый раз.

Подключились вместе с неравнодушными представителями бизнеса. Все, в том числе жители, приносят предметы, которые могут пригодиться в такой непростой ситуации Игорь Сухин.

В Богородском округе работают пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик.

Два из них расположены в Ногинске, в здании 2-й Глуховской поликлиники и центре «ПРОмолодежь», еще один — в Старой Купавне, в Центре культуры «Акрихин».

«Окружаем заботой, как только можем, — мы будем эту работу продолжать. Надеемся, что все это скоро завершится и люди вернутся в свои дома», — сказал Игорь Сухин.

Жители несут вещи, продукты и средства личной гигиены. Позже все это передадут в основной пункт сбора помощи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.