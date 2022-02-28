Богородский округ отправил в Ростовскую область еще 10 тонн товаров для беженцев
Новую партию гуманитарной помощи от Богородского округа отправили для беженцев в Ростовскую область. Свыше 10 тонн собрали в грузовые машины. Это товары первой необходимости, включая антисептики и средства личной гигиены.
Предприятия из Богородского округа собрали товары первой необходимости для эвакуированных из Донбасса жителей.
«Мы отгружаем антисептики в виде влажных салфеток, спреев, гелей. Это сегодня актуальная помощь», — сказал генеральный директор НПО «Новодез» Вячеслав Барков.
Загружать машины помогали и активисты, и волонтеры. Глава округа Игорь Сухин проконтролировал отправку и проверил гуманитарный груз. Его собрали не первый раз.
Подключились вместе с неравнодушными представителями бизнеса. Все, в том числе жители, приносят предметы, которые могут пригодиться в такой непростой ситуации
Игорь Сухин.
В Богородском округе работают пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республик.
Два из них расположены в Ногинске, в здании 2-й Глуховской поликлиники и центре «ПРОмолодежь», еще один — в Старой Купавне, в Центре культуры «Акрихин».
«Окружаем заботой, как только можем, — мы будем эту работу продолжать. Надеемся, что все это скоро завершится и люди вернутся в свои дома», — сказал Игорь Сухин.
Жители несут вещи, продукты и средства личной гигиены. Позже все это передадут в основной пункт сбора помощи.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.