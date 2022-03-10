Богородский округ отправил беженцам третью колонну гуманитарной помощи

Гуманитарную помощь для беженцев Донбасса в третий раз собрали в Богородском округе. Груз отправится на границу Белгородской области, в пункты временного размещения приезжих из ДНР и ЛНР жителей.

Колонна растянулась на семь автомобилей. Коробки с товарами первой необходимости отправят напрямую эвакуированным из Донбасса жителям.

Глава Богородского округа Игорь Сухин подчеркнул важность такой помощи.

Эта помощь нужна людям. Тем, кто выходит из зон обстрела. Это кровати, палатки Игорь Сухин.

Он добавил, что беженцам отправили и обогреватели. Перед выездом сопровождающие колонну специалисты прослушали инструктаж.

«Своих мы не бросаем, и мирному населению, конечно, нужна наша помощь», — подчеркнул Сухин.

Протоиерей Михаил Ялов вручил икону перед отправкой. Он окропил автомобили святой водой и благословил участников поездки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто помог разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР жителей.

Ранее для беженцев из Донбасса в Подмосковье организовали ярмарки вакансий.