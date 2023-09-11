Подмосковье 11 сентября 2023, 17:39 Богородский округ отметил 242-летие с даты основания Пресс-служба администрации Богородского городского округа

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В Богородском округе отметили 242-летие со дня основания. Праздничные программы длились на протяжении трех дней. Для жителей подготовили костюмированные представления, концерты с участием звезд эстрады и многое другое.

Празднование началось на центральной площади в Ногинске. Там прошла программа «Арт-Фонтан» и представление, посвященное истории Богородского края от древних времен и до наших дней.

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По традиции на площади Победы жители почтили память героев. К ним присоединилась и делегация из Республики Беларусь. В честь жителей округа, которые защищали свою землю во времена Великой Отечественной войны, прошел торжественный митинг и парад войск ногинского гарнизона.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа

На набережной реки Клязьмы состоялся стихотворный квартирник «Я поэт» в формате открытого микрофона. Жителям округа предоставили возможность выразить любовь к своей малой родине через поэзию.

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В Богородском округе чтят традиции, одна из них зародилась более 60 лет назад. Ежегодно футболисты ЦСКА приезжают в Ногинск на дружеский матч с победителями Кубка Федотова. В этом году трофей завоевала команда «Галерея-Легион».

Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Вместе с Днем Богородского края знаменательный день отметили и в Старой Купавне. Городу исполнилось 670 лет.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Масштабный концерт, посвященный Дню Богородского края, прошел на Фонтанной площади в Ногинске. Программу посетили более 20 тысяч человек.

На главной сцене выступили финалисты и победители шоу «Голос. Дети» и «Новые танцы». А после них радовать публику поднялись Маргарита Суханкина из группы «Мираж» и коллектив 5sta FAMILY.

«Я очень хочу пожелать всем жителям Богородского края мира, счастья, любви, добра, спокойствия и благополучия. Всех благ, которые есть на планете Земля, пусть они все будут в вашем Богородском крае», — заявила Суханкина.

Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа Пресс-служба администрации Богородского городского округа

Также Богородский поздравил и губернатор Московской области Андрей Воробьев в видеообращении.

«Я желаю, чтобы все ваши добрые дела, энергия, стремление к переменам, всегда приводили к достойным результатам. Благополучия, успехов Богородскому округу. Ногинск, только вперед!» — сказал глава региона.

Глава округа Игорь Сухин выступил на главной сцене. Он также пожелал Богородскому процветания, а жителям добра и благополучия.

«С днем рождения! Мы все разные, но мы вместе. Пусть добро будет в каждой семье. Пусть каждый день наполняет результат и любовь», — отметил Сухин.

Пресс-служба администрации Богородского округа Пресс-служба администрации Богородского округа Пресс-служба администрации Богородского округа Пресс-служба администрации Богородского округа

Завершающим аккордом всего праздника стала новая программа светомузыкального шоу фонтанов.

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