Богородский округ с размахом отметил день рождения | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 09:52 Поделиться Telegram

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Viber Богородский округ с размахом отметил день рождения Богородскому городскому округу исполнился 241 год

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Жители Богородского городского округа 10 сентября отметили день рождения малой родины — краю исполнился 241 год. В округе прошло множество праздничных мероприятий. Поздравления жителям адресовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«В Богородском округе живут люди, которые любят и умеют трудиться, с особой теплотой относятся к своему краю. Спасибо, что участвуете в жизни города, направляете подсказываете, на что обратить внимание и что необходимо улучшить. С вашей помощью мы будем стараться исправить все, что беспокоит. Хочу пожелать всем жителям благополучия, добра. С праздником!» — сказал глава региона.

День начался с масштабного квест-фестиваля «Торговый город» в Ногинске. Участников — а их было больше тысячи — ждали конкурсы и призы.

Одной из самых креативных точек стал Московский областной театр, который представил новый символ учреждения, символизирующий движение в будущее — к просвещению, образованию и искусству. Гостям предложили расшифровать аббревиатуру.

В городе заработали десятки праздничных площадок.

В центре устроили выставку спецтехники от спасателей и экскурсии, на главной сцене состоялись концерты и спектакли. На набережной организовали большую интерактивную программа с фокусниками, аниматорами и культовыми личностями прошлых столетий. В музеях открылись выставки, в парках прошли творческие выступления.

Ногинск — город воинской доблести, поэтому днем на площади Победы жители округа почтили память героев. В их честь прошли торжественный митинг и парад войск Ногинского гарнизона.

Здесь же чествовали жителей, которые и сегодня делают жизнь в округе лучше. Почетным гражданином стал врач и руководитель легендарного Института имени Склифосовского Сергей Петриков. Он родился и вырос в Богородском округе, а сейчас развивает нейрохирургию и реаниматологию всей страны.

Сергей Петриков обрадовался такой награде.

«Институт Склифосовского и Богородский округ много что связывает — хотя бы то, что почти 50 сотрудников института являются жителями округа. У нас главная сестра отсюда. Поэтому это очень здорово, очень приятно. У нас большие связи по медицине с системой местного здравоохранения», — заметил новый почетный житель.

Вечером на главной сцене состоялся большой концерт, где исполнили музыку из чартов — от групп Rasa, «Винтаж» и певицы Ханны.

Глава округа Игорь Сухин поздравил жителей с главной сцены. Он пожелал им процветания, добра и благополучия.

«Для многих из нас Богородский округ — это малая родина — от Ногинска, Старой Купавны и Зеленого до Большого Бунькова и Стромыни, от Ямкина и Мамонтова до Электроуглей и Обухова. Сегодня наш большой и любимый Богородский край празднует свой 241-й день рождения. Наша любовь к общему дому стала еще на год старше», — заметил Сухин.

Одним из главных событий вечера было открытие обновленного светомузыкального фонтанного комплекса.

А финалом праздника стали файер-шоу и салют из сотни залпов.

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