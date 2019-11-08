Боги креатива. Жители Электростали шокированы баннером с висящими манекенами

Накануне гастролей передвижного цирка в Электростали на улице Мира появилась необычная реклама. Классический билборд «украсили» манекенами, подвесив их под конструкцией. Жители города рассказали об этом в социальных сетях.

«Добрый день. Понятно, что в современном мире бизнеса все средства хороши, но должны ведь существовать какие-нибудь нормы на уличную рекламу? Ехали сейчас со стороны Современника и увидели вот такую картину. Было ощущение, что смотрим фильм про ВОВ, где немцы публично вешали партизан на столбах. В итоге оказалось, что это такая реклама цирка», — написала в паблике «Восточного регионального телеканала» соцсети «ВКонтакте» пользователь Маруся Маруськина.

Креативная реклама жителей города не впечатлила. Один из манекенов представляет собой женщину, сидящую в обруче. Видимо, символизирует воздушную гимнастку. Второй манекен выглядит как висельник.

«Первая мысль, когда издали видишь эту рекламу: Электросталь мощно отпраздновала Хэллоуин… Вторая мысль: монтажники развлекаются. А потом уже понимаешь, что это хитрый рекламный ход гастролирующего цирка», — такое сообщение появилось в паблике «Типичная Электросталь».

Администратор передвижного цирка Дмитрий Кувалаки пояснил, что в подмосковном городе решили опробовать новый формат рекламы. Жители креатив не оценили, опыт был признан неудачным.

Источник фото: «ВКонтакте»