Богатейший урожай. Луховицы вышли в лидеры по выращиванию овощей

Луховицы ставят рекорды по урожаю. За 2021 год здесь в теплицах собрали 25 тысяч тонн овощей, что стало одним из лучших показателей в Подмосковье, а еще начали выращивать новую для региона культуру — кабачки. Скоро начнут строить крупнейшую птицефабрику, чтобы производить по 450 миллионов яиц в год.

Прошлый год стал для Луховиц прорывным. Жителям он запомнился модернизацией агропромышленного комплекса, новым оборудованием в больнице и рекордным сбором овощей. Исполняющий обязанности главы округа Сергей Тимохин отчитался об итогах перед депутатами и горожанами.

В теплицах Луховиц в 2021 году вырастили 25 тысяч тонн овощей. Благодаря такому богатому урожаю Луховицы вошли в тройку лидеров по Московской области. В муниципалитете освоили и новое направление — кабачки. Комбинат «Луховицкие овощи» расширяет производство. Полным ходом идет строительство третьей очереди теплиц.

Глава Совета депутатов городского округа Владимир Гинсберг отметил, что 2021 год выдался непростым, но по всем экономическим показателям Луховицы преуспели: в плюсе и валовый продукт, и инвестиции, и рабочие места.

Врио главы округа в своем отчете по итогам 2021 года коснулся и социальной сферы. В больницы поступило более 100 единиц нового оборудования. Жители теперь проходят реабилитацию после инфарктов, инсультов и тяжелых травм рядом с домом. А благодаря социальной газификации примерно в 400 частных домов пришло голубое топливо.

«У нас много значимых инвестиционных проектов — это строительство птицефабрики, очень большая модернизация наших крупнейших предприятий. Как говорят в народе, социалка у нас в приоритете. Это и капитальный ремонт школы № 9, мы капитально ремонтируем детский сад в Белоомуте», — сообщил Тимохин.

Масштабные работы в этом году проведут на стадионе «Спартак». А еще до конца 2022 года проведут ремонт инфекционного и терапевтического корпусов больницы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в феврале назначил Тимохина исполняющим обязанности главы городского округа Луховицы. Воробьев выразил надежду, что имеющийся опыт позволит Тимохину обеспечить положительные перемены.