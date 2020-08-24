Боевые системы станут эффективнее с новой интеллектуальной системой. Ее представили на форуме «Армия-2020»

Это интеллектуальная система управления робототехническими ракетными, реактивными и артиллерийскими комплексами. Ее представил холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех.

Система на базе нейросетей демонстрирует управление формированиями боевых роботов. Разработку можно применить в оснащении Вооруженных сил России и иных силовых ведомств.

Достоверность такой системы обеспечат математические модели с элементами искусственного интеллекта. Ее можно применить в интересах МЧС для управления комплексами тушения пожаров. Об этом рассказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко.

И алгоритмы, заложенные в основу системы, в перспективе позволят управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой Сергей Сахненко.

Как это работает

После обнаружения цели спутником, дроном, радиолокационной станцией сведения поступают в мобильный пункт управления. И система обрабатывает полученную информацию.

Затем она формирует и передает команду средствам поражения — это перспективные робототехнические ракетные, реактивные или артиллерийские комплексы.

Применение системы сокращает время принятия решений в ходе управления техникой с момента обнаружения цели и до огневого поражения.