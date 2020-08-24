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    24 августа 2020, 12:22

    Боевые системы станут эффективнее с новой интеллектуальной системой. Ее представили на форуме «Армия-2020»

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Программное обеспечение для управления средствами поражения в автоматизированном режиме представили на форуме «Армия-2020» в Подмосковье. Оно позволит повысить эффективность боевых систем более чем в три раза и сведет к минимуму участие человека в процессе.
    Боевые системы станут эффективнее с новой интеллектуальной системой. Ее представили на форуме «Армия-2020» | Изображение 1

    Это интеллектуальная система управления робототехническими ракетными, реактивными и артиллерийскими комплексами. Ее представил холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех.

    Система на базе нейросетей демонстрирует управление формированиями боевых роботов. Разработку можно применить в оснащении Вооруженных сил России и иных силовых ведомств.

    Достоверность такой системы обеспечат математические модели с элементами искусственного интеллекта. Ее можно применить в интересах МЧС для управления комплексами тушения пожаров. Об этом рассказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Ростеха Сергей Сахненко.

    Боевые системы станут эффективнее с новой интеллектуальной системой. Ее представили на форуме «Армия-2020» | Изображение 2

    И алгоритмы, заложенные в основу системы, в перспективе позволят управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой

    Сергей Сахненко.

    Как это работает

    После обнаружения цели спутником, дроном, радиолокационной станцией сведения поступают в мобильный пункт управления. И система обрабатывает полученную информацию.

    Боевые системы станут эффективнее с новой интеллектуальной системой. Ее представили на форуме «Армия-2020» | Изображение 3

    Затем она формирует и передает команду средствам поражения — это перспективные робототехнические ракетные, реактивные или артиллерийские комплексы.

    Применение системы сокращает время принятия решений в ходе управления техникой с момента обнаружения цели и до огневого поражения.

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