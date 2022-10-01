«Боевой опыт делает нас неуязвимыми». Участник учений «Запад-2017» из Ногинска отправился в Донбасс | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber «Боевой опыт делает нас неуязвимыми». Участник учений «Запад-2017» из Ногинска отправился в Донбасс Житель Подмосковья с боевым опытом учений «Запад-2017» мобилизовался защищать Донбасс

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Призыву по частичной мобилизации подлежат россияне, имеющие военный опыт. Перед отправкой в части они должны проходить дополнительную подготовку. Резервист из Подмосковья рассказал «360», что пошел защищать Донбасс, и вспомнил свой боевой опыт.

Жителя Ногинска призвали в армию осенью 2016 года. За несколько месяцев до демобилизации молодой человек успел побывать на совместных стратегических учениях «Запад-2017», которые стали серьезной проверкой для российских и белорусских военных.

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«Участвовал и в международных учениях. Я был командиром отделения. Мы отрабатывали приемы штурма. Помню, как бежали до места примерно полтора километра, саперы проверяли местность на мины. Поставленную задачу выполнили успешно», — рассказал военнослужащий.

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Срочную службу он проходил в Муроме в инженерных войсках, где учился штурмовать город и здания. В Нижегородской области был на саперных учениях.

«Из армии в 2017 году вернулся в звании младшего сержанта. Сейчас чувствую себя спокойно, потому что хорошо знаком с оружием. Боевой опыт делает нас неуязвимыми», — отметил мобилизованный.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации 21 сентября. В планах — призвать около 300 тысяч военнослужащих запаса. Мобилизованных жителей Московской области начали принимать в двух дивизиях — Таманской и Кантемировской. Губернатор Андрей Воробьев поручил обеспечить их обмундированием.

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