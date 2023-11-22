Подмосковье 22 ноября 2023, 15:38 Боец СВО встретился с волонтерами центра «Свечной блиндажик» в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Участник СВО из Лобни рассказал волонтерам центра «Свечной блиндажик» о жизни на передовой. После мобилизации он начал служить в разведке и даже успел сменить позывной.

Андрей переехал в Лобню из Донецка почти 10 лет назад. Купил дом, здесь его ждут жена и сын. Сестры бойца также не остались в стороне, они занимаются волонтерством.

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На встрече с жителями округа Андрей вспомнил, что начинал службу в зоне СВО с позывным Гав.

«Со мной одна молодежь служит. И я там все время на них „гавкал“: за немытую посуду, за неубранный мусор, а вообще по инициалам назвали», — рассказал боец.

Со временем позывной сменился на другой — Одесса.

«Ребята сами прицепили новый позывной. Есть у нас один товарищ, который мне все время твердил, что я как одессит говорю — очень быстро. <…> И вот с его подачи я стал Одессой», — рассказал Андрей.

По его словам, с наступлением холодов на передовой стали сильнее нуждаться в свечах и теплых вещах. Свечи используют для обогрева и приготовления еды, бойцы берут сразу несколько с собой на задания.

Волонтеры передали военнослужащим гуманитарную помощь: медикаменты, пояса из собачьей шерсти и другие необходимые вещи.

Напомним, военный комиссариат городских округов Химки, Лобня и Долгопрудный приглашает на контрактную службу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Подробности можно узнать на сайте или по телефону военкомата: +7 (930) 959-76-48.

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