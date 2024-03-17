Подмосковье 17 марта 2024, 14:27 Боец СВО Владимир Коннов проголосовал на президентских выборах в Химках

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Участник специальной военной операции Владимир Коннов принял участие в президентских выборах. Свой голос он отдал на участке в Химках.

17 марта по всей стране проходит заключительный день голосования на выборах президента России. Граждане, кто еще не успел отдать свой голос, спешат на участки.

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На одном из них в Химках заметили участника СВО Владимира Коннова. Он пришел, чтобы сделать выбор вместе со своей супругой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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