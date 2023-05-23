Важное 23 мая 2023, 17:44 Боец СВО смог увидеть семью и приехать на выпускной дочки в Подмосковье при содействии Андрея Воробьева

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Правительство Подмосковья при содействии губернатора Андрея Воробьева помогло бойцу СВО из Коломны увидеть семью после долгой разлуки. Он пробыл на передовой семь месяцев и попросил отпустить его в отпуск, чтобы увидеть выпускной вечер дочери Арины в детском саду. Это была мечта девочки.

Правительство Подмосковья и командир дивизии помогли бойцу с позывным Винтаж организовать встречу с семьей в Озерах. Пригласили супругу и двоих детей мужчины.

Для семьи подготовили мастер-класс по выпеканию колобков в одном из кафе. Ни супруга, ни дети не ожидали, что в один момент в комнату войдет он — супруг и отец.

«Президент нам наказал очень внимательно заботиться о семьях бойцов, участвующих в СВО. Знаем, что парням „за лентой“ сегодня очень нелегко, каждая победа дается потом и кровью. Мы стараемся взять на себя все остальные хлопоты, чтобы в их домах и семьях все было спокойно», — рассказал губернатор Подмосковья.

Семья бойца живет в Коломне. Его жена Анастасия поблагодарила правительство Подмосковья за помощь и меры поддержки, а главное, за внимание.

Например, по просьбе бойца волонтеры поздравили ее и дочек с 8 Марта. Перед Новым годом дети получили подарки от губернатора, билеты на праздничное шоу в «Крокусе», а также на спектакль и цирковое представление.

Наш герой очень хотел попасть к дочке на выпускной из детского сада и получил долгожданный отпуск. Еще одна цель нашей встречи — узнать, какие нужны поддержка и помощь. Андрей Воробьев

У бойца две дочери: Арина, которая вскоре пойдет в первый класс, и младшая Маша — она прочла губернатору стихотворение про Коломну.

Супруга мужчины поделилась, что дочки всегда проводили время с папой.

«Сейчас, когда ему изредка удается позвонить, они всегда говорят, что скучают и очень ждут возвращения домой. Навсегда. Арина даже на Новый год просила не игрушку, а написала в письме: „Дед Мороз, верни мне папу“», — рассказала женщина.

По ее словам, она не могла поверить в происходившее, когда увидела мужа в кафе. Ее затрясло, и на мгновение Анастасия решила, что все мерещится.

Во время встречи губернатор спросил у бойца, какой помощи не хватает на передовой. Он попросил «Ниву» для сослуживцев — сейчас такие проходимые машины очень нужны в зоне СВО. Андрей Воробьев сообщил, что просьбу выполнят.

Мы с вами останемся в контакте и решим, что дополнительно в машину положить. Вы тоже подумайте в спокойном режиме, может ребятам позвоните, спросите. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что в Подмосковье для семей участников СВО действуют беспрецедентные меры поддержки, включая бесплатное питание в школе, бесплатную продленку и кружки.

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