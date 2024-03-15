Подмосковье 15 марта 2024, 16:29 Боец СВО из Солнечногорска вместе с семьей проголосовал на выборах президента пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В городском округе Солнечногорск выборы президента РФ стартовали с активного участия избирателей, которые с самого утра приходят в пункты для голосования. Среди тех, кто уже сделал свой выбор, — участник специальной военной операции Михаил, который вместе со своей большой семьей посетил избирательный участок в первый день голосования.

Сейчас Михаил находится в отпуске. К выборам он и вся его семья подошли единодушно и с чувством большой ответственности за будущее страны.

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«Я считаю, что прийти на выборы — это долг каждого гражданина РФ. Ведь мы выбираем свое будущее и будущее для своих детей», — прокомментировал участник СВО.

Жители Солнечногорска могут отдать свой голос за кандидата в президенты с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00 по местному времени. На избирательных участках организаторы обеспечили все необходимые условия для комфортного и безопасного голосования всех категорий граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу участкового избирательного участка в культурном центре в Королеве.

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