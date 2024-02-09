09 февраля 2024, 13:10
Боец СВО из Истры получил звание младшего лейтенанта
Осенью 2022 года Станислав, житель поселка Глебовский, ушел рядовым на передовую. В зоне специальной военной операции он заслужил звание младшего лейтенанта. До этого мужчина не имел военного опыта и даже не служил в армии.
Станислав сам отправился в военкомат за повесткой, когда объявили частичную мобилизацию. Он рассказал, что боевой опыт получал сразу в зоне специальной военной операции. За заслуги сначала ему присвоили звание младшего сержанта, потом сержанта, а совсем недавно он стал младшим лейтенантом.
Реклама
В свой отпуск боец навестил жену Анастасию и сына Даню. Супруга полностью поддержала решение мужа отправится на передовую.
«Очень горжусь своим мужчиной, тем более он добился этого сам. Он от простого рядового дошел до младшего лейтенанта, стал офицером», — поделилась Анастасия.
Сейчас мужчина проходит обучение на командира взвода в военном колледже. После обучения Станислав вернется на передовую.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Истра
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама