Подмосковье 09 февраля 2024, 13:10 Боец СВО из Истры получил звание младшего лейтенанта Телеканал «360»

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Осенью 2022 года Станислав, житель поселка Глебовский, ушел рядовым на передовую. В зоне специальной военной операции он заслужил звание младшего лейтенанта. До этого мужчина не имел военного опыта и даже не служил в армии.

Станислав сам отправился в военкомат за повесткой, когда объявили частичную мобилизацию. Он рассказал, что боевой опыт получал сразу в зоне специальной военной операции. За заслуги сначала ему присвоили звание младшего сержанта, потом сержанта, а совсем недавно он стал младшим лейтенантом.

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В свой отпуск боец навестил жену Анастасию и сына Даню. Супруга полностью поддержала решение мужа отправится на передовую.

«Очень горжусь своим мужчиной, тем более он добился этого сам. Он от простого рядового дошел до младшего лейтенанта, стал офицером», — поделилась Анастасия.

Сейчас мужчина проходит обучение на командира взвода в военном колледже. После обучения Станислав вернется на передовую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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