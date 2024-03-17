Подмосковье 17 марта 2024, 13:59 Боец СВО Александр Князев принял участие в президентских выборах в Можайске

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Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Александр Князев принял участие в выборах президента. Свой голос он отдал на участке в селе Поречье в Можайском районе Московской области.

Александр Князев отдельно подчеркнул значимость выборов президента для будущего страны и выразил уверенность, что каждый гражданин должен отдать свой голос.

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«Выборы — это, наверное, все-таки что-то более значимое, чем просто галочку поставить. Это то, как ты хочешь жить дальше, каким ты хочешь видеть свое государство, какого лидера ты хочешь видеть на посту главы государства. И я считаю, что обязательно надо делать свой выбор, чтобы быть частью чего-то общего, большого, государства и нашей страны», — подчеркнул Александр Князев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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