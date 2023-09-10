Подмосковье 10 сентября 2023, 20:49 Боец смешанных единоборств из Красногорска Антон Смирнов проголосовал онлайн Екатерина Кирдина

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В Красногорске боец смешанных единоборств и директор спортивного клуба «Опалиха» Антон Смирнов проголосовал онлайн. Спортсмен подчеркнул, что в момент голосования трудностей не возникло.

«В этом году я принял решение проголосовать дистанционно, так как это было возможно первый раз. Мне это стало интересно, и я решил попробовать. Предварительно нужно было просто подать заявку на участие», — рассказал Смирнов.

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С 8 по 10 сентября в Подмосковье проходили выборы. В 20:00 все избирательные участки закрылись для подсчета голосов.

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