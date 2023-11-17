17 ноября 2023, 21:19
Боец с позывным Лобня рассказал о важности поддержки земляков
Боец Сергей с позывгым Лобня рассказал, как важна для бойцов в зоне СВО. Мужчину призвали во время частичной мобилизации. Свой позывной он выбрал самостоятельно.
Во время отпуска военнослужащий навестил волонтеров центра «Свечной блиндажик». Ему подарили спальный мешок, вещи и сушеные яблоки от школьников.
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«Все мои сослуживцы знают, что из родного города для Лобни будут приходить посылки. Случай даже был: нас перевозили и один из бойцов говорит: „У Вязьмы — этой мой сослуживец — ничего нет, перевозить нечего — а посылки для Лобни я уже третий день перевожу“, — заявил боец.
Участники СВО благодарят за посылки и письма из дома. Жителя Лобни дома ждет супруга Юлия. В свободное время она помогает волонтерам.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Лобня
Специальная военная операция РФ на Украине
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