Подмосковье 15 января 2023, 17:50 Боец из Орехово-Зуева прислал маленькому сыну игрушку на день рождения

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Жители Орехово-Зуева продолжили собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО. После очередной партии ценного груза мобилизованный земляк, узнав, откуда пришли посылки, решил поздравить маленького сына с днем рождения. Мужчина побежал в магазин и купил ребенку игрушку, которую передал домой вместе с видеообращением.

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В сборе гуманитарной помощи участвуют не только местные жители, но и местная администрация.

«Она закупает предметы первой необходимости, начиная от обмундирования и заканчивая специальными приборами и техникой. Этот груз передают на центральный пункт сбора помощи для сортировки», — рассказал активист Николай Щукин.

По его словам, помимо гуманитарной помощи бойцам везут и посылки от родных.

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