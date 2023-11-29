29 ноября 2023, 20:29
«Важно, что он остался жив». Боец из Ивантеевки после двух ранений решил вернуться в зону СВО
Боец из Ивантеевки после двух ранений запланировал вернуться в зону СВО
Боец с позывным Алтай вернулся домой после ранения. Мужчина находился в зоне СВО с самого начала спецоперации. Дважды его ранило, однако он планирует вернуться на фронт.
У Сергея есть 13-летняя дочь и пятилетний сын.
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«Папа — хороший человек, добрый. У нас с ним хорошие отношения. Папа всегда может меня поддержать, решить проблему», — сообщила дочь бойца.
Сергея забрали по мобилизации. Он пошел в военкомат сразу. Семья и родственники новости не обрадовались, переживали. При этом близкие его поддержали.
С супругой Надеждой Сергей познакомился, когда служил, а будущая жена была студенткой, их свели общие знакомые. Сейчас Надежда активно поддерживает мужа, общается с женами других участников СВО.
Первое ранение Сергей получил в апреле. Осколок попал в мягкие ткани ноги. Пострадавшего эвакуировали в тульский госпиталь. После реабилитации в 45 дней Сергей отправился в свою часть.
Второе ранение боец получил через месяц после прибытия. На этот раз повредилась рука.
«Для меня самое важное было, что он остался жив. Ранение ранением, но он жив», — сообщила Надежда.
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Ивантеевка
Специальная военная операция РФ на Украине
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