Подмосковье 02 марта 2023, 11:21 Бобслеисты и саночники из Подмосковья завоевали 7 медалей на спартакиаде в Сочи

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Минспорт Подмосковья сообщил об итогах Спартакиады молодежи России, которая завершилась в Сочи. Представители региона привезли домой семь медалей по бобслею и санному спорту.

В санном спорте сборная Подмосковья стала лучшей, обогнав другие команды в медальном зачете. По одной награде высшей пробы добыли Дарья Олесик и Павел Репилов. Они же приняли участие в командных спусках, где вместе с Кириллом Виниченко и Вадимом Виноградовым смогли завоевать еще одно золото. В дисциплине «двухместные сани» Кирилл Виниченко и Вадим Виноградов заняли второе место.

У бобслеистов первые места заняли Степан Дубинко и Алексей Лаптев. Третьей стала Анастасия Курышева. Она же вместе с другой подмосковной спортсменкой Анастасией Дудкиной выиграла золото среди двухместных экипажей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал 1 марта о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.