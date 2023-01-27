Подмосковье 27 января 2023, 20:23 Блокадницу Ленинграда из Одинцова поздравили с 85-летним юбилеем

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В День снятия блокады Ленинграда у одной из свидетельниц тех событий случился день рождения. Сегодня блокадницу и жительницу Одинцова Галину Шаюк поздравили с 85-летием.

Во время Великой Отечественной войны семья женщины жила в Ленинграде. По этой причине Галина Шаюк отчетливо помнит звуки сирены, бомбежек и артиллерии. В 1943 году вместе с матерью ей удалось эвакуироваться в Рязанскую область. После снятия блокады они вернулись в родной город. В Ленинграде Шаюк познакомилась с будущим мужем, с которым они уехали в Одинцово.

Поздравить женщину с двойным праздником приехала министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева.

«У меня очень почетная миссия. Я хотела поздравить от имени Андрея Юрьевича Воробьева», — поздравила Людмила Болатаева.

Галина Шаюк не единственная блокадница в регионе. На данный момент в Московской области осталось 750 переживших осаду города человек.

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