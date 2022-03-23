Блокадница из Балашихи отметила 85-летний юбилей

Жительница Балашихи Галина Клюкина, прошедшая в детстве блокаду Ленинграда, отметила свой 85-летний юбилей. В последнее время женщина редко выходит из дома, но в юбилей не могла не посетить местную школу № 29, где открыт музей, посвященный блокаде.

Историей блокады Галина Клюкина начала заниматься, когда вышла на пенсию. Также она является председателем местной организации «Блокадники Ленинграда». Осаду города она помнит с пятилетнего возраста.

«Самое страшное, что запомнилось в моем доме. Стекол не было, мороз, все завешано одеялами, тряпками. А все равно мне хотелось посмотреть, что там за окном, почему такой грохот? Я открывала одеяло, смотрю там лежат много больших кукол в рост человека. Думаю, кому куклы такие нужны были огромные. Я тогда не понимала, что это трупы», — рассказала Клюкина.

Когда умерла мать, девочку отправили в эвакуацию в детский дом в Костроме. Спустя время она узнала, что в этом городе служит ее брат. Потом они нашли тетю в Истре, там же Галина окончила школу и поехала с подругой работать в Красногорск на оптико-механический завод. Дальнейшая жизнь женщины была полностью связана с наукой и техникой. Она получила три высших образования, на ее счету около 20 изобретений — большинство из них засекречены.

Сейчас Галина Клюкина живет одна. Ее единственная дочь умерла, а внуки разъехались. При этом женщина старается не терять присутствия духа и иногда, несмотря на проблемы со здоровьем, она приходит в школу и проводит со школьниками уроки мужества.