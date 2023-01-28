Подмосковье 28 января 2023, 19:12 Блокадники рассказали о голоде и бомбежках жителям Пушкино и Красногорска

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В День снятия блокады Ленинграда 27 января в Пушкино и Красногорске прошли тематические встречи с героями тех лет. Пережившие ужасы осады рассказали взрослым и детям о голоде и бомбежках в те дни.

Сейчас в Красногорске живут 26 жителей блокадного Ленинграда. Так, Борис Грачев оказался в осажденном городе в возрасте девяти лет. Отец Грачева ушел на войну и не вернулся. Семья устроилась в частном доме на Гражданском проспекте, рядом с политехническим институтом, который во время осады превратили в госпиталь.

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«Немцы сбрасывали на него зажигательные бомбы, мы их называли „зажигалки“. Мы, мальчишки, хватали эти зажигалки и тушили в песке», — вспомнил Борис Грачев.

Блокадник рассказал, что дети собирали и уничтожали пропагандистские листовки, которые сбрасывали фашисты. Мужчина сообщил, как во времена страшного голода выжил. По его словам, отец с финской войны пригнал целую машину яблок и картошки. Последнюю переработали в крахмал, а плоды засушили.

Его с сестрой пытались дважды эвакуировать, и каждый раз мать забирала их со словами: «Если будем умирать, то всей семьей». В марте 1942-го года его все же переправили в безопасное место по Дороге жизни.

«Впереди нас шли машины, они все ушли под лед. У меня там дядя погиб», — говорит Грачев.

В Пушкино с жительницей блокадного Ленинграда Альвиной Борисовой увиделись юнармейцы школы № 6, а также активисты центра «Точка притяжения».

Борисова провела всю осаду в городе и смогла выжить. Ее родители работали на оборонном заводе. Она рассказала школьникам, как приходилось пить кисель из обойного клея. Одна из бомбежек едва не кончилась для всей семьи трагедией, однако их спас дом с толстыми стенами петровских времен.

«Когда открыли Дорогу жизни, Ленинград вздохнул свободнее, пайку хлеба увеличили. Нашу семью спасло то, что мы жили в зеленой зоне — Ржевке. Там можно было варить щи из крапивы и печь лепешки из лебеды», — рассказала блокадница.

После войны Альвина Борисова окончила институт по специальности «инженер-технолог», после 1970 года работала на космодроме Плесецк. В 1999 году с семьей переехала в Пушкино.

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