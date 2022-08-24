Блок начальных классов на 300 мест достроят в Красногорске в 2023 году

Строительство блока начальной школы продолжается в коммунальной зоне «Красногорск-Митино». В нем смогут обучаться 300 детей. Работы уже завершили на 35%, сообщили в Минстрое Подмосковья.

Как рассказали в ведомстве, сейчас на объекте трудятся 100 человек и пять единиц техники. Уже завершено возведение каркаса, рабочие прокладывают коммуникации, кладут внутренние стены и ведут кровельные работы.

По проекту в здании будут учебные классы, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, столовая, медкабинет и другие помещения. На территории обустроят спортивную площадку и игровые комплексы. Школа заработает в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в школах Подмосковья будут каждую неделю проводить линейки с поднятием флага и прослушиванием гимна России.