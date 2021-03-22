Блогеры и волонтеры проведут образовательный форум в Подмосковье

В понедельник, 22 марта, в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа пройдет региональный образовательный форум «SMM-Волонтерство». Участники мероприятия узнают, как рассказывать в соцсетях о добрых делах и волонтерах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Кураторы добровольческих объединений, блогеры и волонтеры Подмосковья поделятся опытом развития своих сообществ в разных социальных сетях», — говорится в сообщении.

Они расскажут, как через контент привлекать новых добровольцев, а также, какие тренды и фишки используют активисты. Особое внимание на форуме планируются уделить развитию социальной сети TikTok. Еще в рамках программы посетителей ждет развлекательный блок.

Помимо этого, участники форума через благотворительный фонд «Старость в радость» смогут сделать денежный взнос или передать необходимые вещи для пожилых людей и инвалидов, которые проживают в учреждениях региона.

Форум организован Главным управлением социальных коммуникаций Подмосковья, Всероссийским обществом охраны природы, организацией «Молодая Гвардия Единой России», а также городской администраций и дворцом культуры и спорта «Тамань».