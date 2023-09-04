Подмосковье 04 сентября 2023, 13:45 Блогеров и журналистов Подмосковья пригласили на творческий конкурс «Дорожный навигатор» Unsplash

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Прием заявок на участие во всероссийском творческом конкурсе «Дорожный навигатор» продлили до 25 сентября. К участию приглашают блогеров и журналистов, освещающих темы развития дорожной инфраструктуры.

Конкурс проводят с 2019 года. Участникам предлагают продемонстрировать свои таланты и знания в дорожной тематике, а также проинформировать население о том, как преображаются объекты транспортной инфраструктуры.

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На конкурс принимают заявки в виде текстовых материалов, теле- и радиосюжетов, а также видеороликов, размещенных в информационных лентах СМИ, на ресурсах «ВКонтакте» или Rutube в 2023 году не позднее 25 сентября.

Конкурс проводят в восьми номинациях: «Энергия дорог», «Безопасный путь», «Дорожное дело» и другие. Анкеты необходимо направить по адресу konkurs@infad.ru. Подробную информацию можно уточнить по телефону: 8 (495) 747-91-25.

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