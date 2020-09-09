facebook_pixel
    09 сентября 2020, 16:55

    Блогер-миллионник из Instagram проверил питание подмосковных школьников

    Анастасия Аброськина, Екатерина Бутовская, Нэлли Ефимкина

    Блогер с миллионной аудиторией в Instаgrаm проверил качество питания учеников школы № 26 в Химках. Блюда продегустрировала Надин Серовских. Спустя несколько лет она отправит в школу и своего ребенка, а пока что ее пригласили посмотреть, чем кормят детей.
    Блогер-миллионник из Instagram проверил питание подмосковных школьников | Изображение 1

    С сентября бесплатным горячим питанием обеспечили свыше 400 тысяч учеников начальных классов Подмосковья. Проследить за качеством еды смогут мамы и папы ребят. Для этого возобновили проект «Родительский контроль». Проверить, как питаются дети, пригласили и Надин Серовских.

    В первую очередь завтрак — начали с каши. Вместе с ней подают творожок и какао. Надин все пришлось по вкусу.

    Хороший завтрак, реально классный. Считаю, что ребенок после такой еды пойдет с сытым тепленьким животиком на уроки

    Надин Серовских.

    Пока готовят обед, есть время погрузиться в воспоминания — их навевают школьные стены. Надин вспомнила, как мама давала ей и сестре 50 рублей на неделю, когда они были ученицами.

    «Помню, что единственным, на что хватало денег, была булочка с курагой», — поделилась она.

    Блогер-миллионник из Instagram проверил питание подмосковных школьников | Изображение 2

    Тем временем обед готов. Его дают бесплатно льготным группам детей. В состав включают, например, борщ, макароны с котлетой, салат из картошки и компот.

    Объективно это реально вкусно для детей. И здесь вреда никакого нет совершенно

    Надин Серовских.

    Бесплатные завтраки положены школьникам всей страны, а вот дегустация и право выбора за родителями есть пока что только в московском регионе.

    Так, мамы и папы смогут по предварительной записи у классного руководителя или по телефону на сайте учреждения записаться на дегустацию.

    Новости SMI.FM