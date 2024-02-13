Подмосковье 13 февраля 2024, 17:03 Блогер Ярослав Кузьмичев устроил спортивный челлендж в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Блогер-хоккеист Ярослав Кузьмичев провел 19 часов на катке вблизи дома № 11 на Зеленой улице в Балашихе. За это время он пробежал 42 километра и попробовал разные виды спорта.

Ярослав Кузьмичев — участник турнира по понд-хоккею в формате 4×4, представитель команды NBSK и спортивный блогер. Во время своего челленджа на катке он играл в баскетбол, хоккей, биатлон и большой теннис. В конце дня он пробежал 350 кругов по периметру хоккейной коробки.

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Ярослав уже пять лет ведет блог о хоккее, устраивает эксперименты и делится новостями о своей команде. Вскоре Ярослав с товарищами выступит на турнире по понд-хоккею, который пройдет на стадионе «Криогенмаш» в Балашихе 17 февраля.

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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