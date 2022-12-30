Подмосковье 30 декабря 2022, 12:27 Блогер-инвалид Виктор Счастливый пригласил жителей Лобни снимать социальные ролики

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Блоер-инвалид из Лобни Виктор Счастливый развивает соцсети более десяти лет. Он обращает внимание на проблемы маломобильных жителей и приглашает всех лобненцев поучаствовать в съемках социальных роликов.

Сейчас на канале Виктора почти 800 подписчиков. Он ведет каналы на YouTube, страницу во «ВКонтакте», аккаунт в TikTok и других соцсетях.

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«Моя задача как общественного деятеля — показать, что есть те, кому нужна помощь. По статистике каждый десятый человек имеет инвалидность. Если есть время, желание и возможность — протяните руку помощи человеку, который более слабый», — говорит блогер.

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Обычно мужчина снимает видео в Москве и Подмосковье. На этот раз он решил отправиться в родной город — Лобню. Виктор надеется, что ролики помогут привлечь внимание к проблемам маломобильных жителей и сделать толчок к развитию безбарьерной среды. Мечта блогера — набрать миллион подписчиков и организовать мастер-класс о привлечении аудитории.

«Приглашаю творческих лобненцев, которым интересна эта направленность, работать в нашей команде. Чтобы прямо в парке, в торговых центрах, на остановках, в школах снимать те же самые короткие видео и развивать наш город Лобня», — сказал он.

Проблемы со здоровьем у Виктора начались в 14 лет. Тогда врачи поставили диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия. У юноши появилась слабость, началось искривление тела. До 30 лет мужчина мог ходить, а после пересел в инвалидное кресло. Он рассказал, что принятие себя изменило его жизнь и теперь он проводит «Уроки доброты» в школах Подмосковья. Со 2 по 9 января блогер проведет образовательные программы для жителей Донбасса вместе с волонтерами.

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