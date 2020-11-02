facebook_pixel
    02 ноября 2020, 21:06

    Блогер Helen Yes раздала маски на станции МЦД

    Анастасия Максимовских, Людмила Александрова

    На станции МЦД в Красногорске блогер Helen Yes раздавала маски прохожим, а у некоторых даже брала интервью. И несмотря на то, что Елена Сажина предпочитает четырехколесный транспорт, в наземном метро не испытывала дискомфорта, тем более все это — ради такой важной миссии.
    Блогер Helen Yes раздала маски на станции МЦД | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Елена Сажина — блогер-миллионник, но в случае необходимости может спокойно доехать и на метро.

    «Бывает такое, когда на съемку опаздываешь. Я не противник метро, это самый быстрый способ передвижения, я спускаюсь. Но последний раз это было года два назад, наверное», — говорит Елена Сажина.

    Блогер Helen Yes раздала маски на станции МЦД | Изображение 2

    Helen Yes попробовала себя сегодня не только в роли волонтера, но и корреспондента. Говорит, главное — идти к людям с позитивом и дарить им свою улыбку. Добавила Елена в общение и просветительскую функцию — спрашивала, знают ли люди о коронавирусе и рассказывала о необходимости носить маски.

    Блогер Helen Yes раздала маски на станции МЦД | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Вот так - если к людям с позитивом, представляете, они идут на работу в своих мыслях, переживаниях, отчет сдавать… А тут — хоп, хорошего дня, прекрасного настроения, позитива», — делится своим секретом Елена.

    Блогер Helen Yes раздала маски на станции МЦД | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    В первую очередь, нужно думать о здоровье своем и окружающих. Только вместе, сплотясь, мы сможем сделать этот мир лучше

    Елена Сажинаблогер

    Смотрите подробности — в сюжете «360».