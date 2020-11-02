Блогер Helen Yes раздала маски на станции МЦД

Источник фото: телеканал «360»

Елена Сажина — блогер-миллионник, но в случае необходимости может спокойно доехать и на метро.

«Бывает такое, когда на съемку опаздываешь. Я не противник метро, это самый быстрый способ передвижения, я спускаюсь. Но последний раз это было года два назад, наверное», — говорит Елена Сажина.

Helen Yes попробовала себя сегодня не только в роли волонтера, но и корреспондента. Говорит, главное — идти к людям с позитивом и дарить им свою улыбку. Добавила Елена в общение и просветительскую функцию — спрашивала, знают ли люди о коронавирусе и рассказывала о необходимости носить маски.

Источник фото: телеканал «360»

«Вот так - если к людям с позитивом, представляете, они идут на работу в своих мыслях, переживаниях, отчет сдавать… А тут — хоп, хорошего дня, прекрасного настроения, позитива», — делится своим секретом Елена.

Источник фото: телеканал «360»

В первую очередь, нужно думать о здоровье своем и окружающих. Только вместе, сплотясь, мы сможем сделать этот мир лучше Елена Сажина блогер

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