Блогер Фреш сравнил Зарайский кремль с копией в Minecraft. В виртуальной копии оказалось минимум отличий

Подмосковный Зарайский кремль создал свою виртуальную копию в игровой вселенной Minecraft. Блогер Коля Фреш сравнил нарисованную крепость с оригиналом и научил директора музея азам популярной игры.

Игровой блогер лично прошелся по территории музея и посмотрел, как ее перенесли в игру. Проверка получилась очень тщательной, так как ходил молодой человек вместе с ноутбуком, где был запущен Minecraft. Обо всех особенностях ему рассказал научный сотрудник музея-заповедника «Зарайский кремль» Никита Смирнов.

«Все то же самое, что мы можем увидеть здесь, есть в Minecraft. Еще такой бонус: в игровых сундучках есть информация, например, по башням и соборам. Ты можешь загрузить эту карту на сайте музея — скачиваешь и ходишь один. Ничего платить не нужно», — объяснил он Фрешу.

Блогер отметил, что в игре храмы воссоздали очень достоверно и хорошо. Особенно его впечатлила Никольская башня — парадный въезд в Зарайский кремль.

«О, ничего себе, она в Minecraft на самом деле похожа! Слушайте, вообще прикольно. Я не думал, что вы сделаете такое», — признался Фреш.

Научный сотрудник музея рассказал, что идея создать виртуальную копию появилась из-за пандемии коронавируса. Туристы не смогли посещать Зарайский кремль даже при большом желании.

«Посовещавшись, мы и решили сделать его в Minecraft, на такой новой для нас площадке, чтобы человек зашел и изучил кремль», — пояснил Смирнов.

По словам блогера, когда одновременно смотришь на монитор и настоящие здания, то «можно перепутать, где Minecraft, а где жизнь».

Во время встречи с директором музея-заповедника Кириллом Кондратьевым Фреш научил его играть в Minecraft. Он отметил, что в игре необходимо выживать. В виртуальном мире можно не только строить, но и разрушать. На это директор кремля в шутку заявил, что в жизни за такое могут посадить.

«Карту в игре делали недолго. Все это заняло около трех недель, но очень пригодился проект реставрации кремля. Чтобы сделать масштабирование, человек, который делал карту, пользовался как раз планами с проекта реставрации Зарайского кремля. Он дроном полетал и посмотрел, как это все выглядит», — рассказал Кондратьев.

Компьютерная копия действительно полностью повторяет настоящий кремль. Игроки могут побродить вдоль крепостных стен, пройти через Троицкие ворота и увидеть все семь башен. По игровой версии можно погулять не только самостоятельно, но и с экскурсоводом.