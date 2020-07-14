Блогер Баба Галя провела онлайн-тренировку для пенсионеров на пляже

Баба Галя, она же ГР, она же знаменитая бабушка-блогер из Подольска несколько месяцев не выпускала контент в свои соцсети. Но ничего не случилось — она просто самоизолировалась в Ейске, проводила время с внуками, так что соцсети немного запустила. Но быстро начинает возвращать свою популярность — с помощью онлайн-зарядки для подмосковных бабушек.

Источник фото: телеканал «360»

У Бабы Гали свой канал на ютубе и 16 тысяч фолловеров в инстаграме. Такого успеха ГР достигла всего за два года. Популярность в интернете пришла к ней благодаря школьникам, которым она преподает психологию.

«Дети все занимаются блогерством, более или менее. В разных там сетях сидят, инстаграм вот. Смотрю, бесконечно сидят в мнстаграм, я спрашиваю — что это такое? Мне показали и я тоже захотела», — делится блогер Галина Спасская.

Основной контент бабы Гали — рецепты, упражнения и посты про путешествия. 72-летняя пенсионерка посетила более 10 стран и останавливаться не собирается. А своей энергией готова делиться со всеми и в первую очередь — со сверстниками.

Источник фото: телеканал «360»

Мы же не хотим быть больными, слабыми, беспомощными. А чтобы не сдаваться, что нужно —интерес проявлять и поддерживать свою физическую форму Галина Спасская блогер

Источник фото: телеканал «360»

Галина Романовна пока до конца июля останется на море, так что живая встреча с подписчиками состоится уже совсем скоро. Кстати, пользуясь случаем, пенсионерка поделилась своей мечтой. Она хочет вместе с командой пройти на катамаране от Хабаровска до Сахалина. Смотрите подробности — в сюжете «360».