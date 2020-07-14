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    14 июля 2020, 22:17

    Блогер Баба Галя провела онлайн-тренировку для пенсионеров на пляже

    Анастасия Максимовских , Мария Ицкова , Николай Матюнин

    Баба Галя, она же ГР, она же знаменитая бабушка-блогер из Подольска несколько месяцев не выпускала контент в свои соцсети. Но ничего не случилось — она просто самоизолировалась в Ейске, проводила время с внуками, так что соцсети немного запустила. Но быстро начинает возвращать свою популярность — с помощью онлайн-зарядки для подмосковных бабушек.
    Блогер Баба Галя провела онлайн-тренировку для пенсионеров на пляже | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    У Бабы Гали свой канал на ютубе и 16 тысяч фолловеров в инстаграме. Такого успеха ГР достигла всего за два года. Популярность в интернете пришла к ней благодаря школьникам, которым она преподает психологию.

    «Дети все занимаются блогерством, более или менее. В разных там сетях сидят, инстаграм вот. Смотрю, бесконечно сидят в мнстаграм, я спрашиваю — что это такое? Мне показали и я тоже захотела», — делится блогер Галина Спасская.

    Основной контент бабы Гали — рецепты, упражнения и посты про путешествия. 72-летняя пенсионерка посетила более 10 стран и останавливаться не собирается. А своей энергией готова делиться со всеми и в первую очередь — со сверстниками.

    Блогер Баба Галя провела онлайн-тренировку для пенсионеров на пляже | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Мы же не хотим быть больными, слабыми, беспомощными. А чтобы не сдаваться, что нужно —интерес проявлять и поддерживать свою физическую форму

    Галина Спасскаяблогер
    Блогер Баба Галя провела онлайн-тренировку для пенсионеров на пляже | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Галина Романовна пока до конца июля останется на море, так что живая встреча с подписчиками состоится уже совсем скоро. Кстати, пользуясь случаем, пенсионерка поделилась своей мечтой. Она хочет вместе с командой пройти на катамаране от Хабаровска до Сахалина. Смотрите подробности — в сюжете «360».