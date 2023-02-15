Подмосковье 15 февраля 2023, 09:29 Блог спасателя из Дубны с разборами охотничьего законодательства набрал популярность на YouTube

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Александр Проценко из Дубны больше 10 лет работает в «Мособлпожспасе». Год назад он завел видеоблог «Мужская каморка», чтобы бороться с профессиональным выгоранием. Его разборы охотничьего законодательства стали популярными на YouTube.

Последние ролики на канале собрали больше 100 тысяч просмотров. Все из-за того, что Александр затронул тему оружия и законодательства, которое в последний год ужесточилось.

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«Выходят поправки, потом поправки, которые закрывают бреши предыдущих. Становится непонятно, что действует, а что уже не действует. Я разбираюсь и доношу это», — рассказал Александр Проценко.

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Блогер из Дубны учит подписчиков, как охотиться на зайца, принять роды у собаки, приготовить дикую утку. Главные темы — охота, рыбалка, разоблачение мифов и кулинария. В планах — развитие канала и создание новых рубрик.

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