Подмосковье 07 января 2024, 19:08 Блочную котельную запустят в Поваровке к 19 января Глава Солнечногорска Михальков заявил, что в Поваровке появится новая котельная РИА «Новости»

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Установка блочно-модульной котельной в Поваровке завершится к 19 января, заявил в своем Telegram-канале глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков. Ее запуск должен решить проблемы с теплоснабжением в поселке.

Михальков подчеркнул, что введение в эксплуатацию новой котельной позволит вывести из нее старую, проблемы в работе которой привели к падению температуры в домах Поваровки. Глава Солнечногорска отметил, что в ближайшие дни начнутся пусконаладочные работы.

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До открытия котельной специалисты поддерживают уровень теплоснабжения поселка другими методами. Михальков заявил о запуске нового теплообменника, который позволил существенно поднять температуру выдачи воды. В ночь с 7 на 8 января температура в квартирах должна вернуться к нормальным значениям.

Параллельно ведутся работы по обеспечению бесперебойного энергоснабжения в поселке. Энергетики завершили установку нового трансформатора, после чего отключения прекратились.

Ранее Михальков заявил о запуске в Солнечногорске 18 передвижных электростанций в ответ на возросшую нагрузку.

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