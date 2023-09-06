Подмосковье 06 сентября 2023, 13:11 Блочно-модульные котельные запустят в Солнечногорске до конца октября Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Специалисты готовятся к запуску блочно-модульных котельных в Солнечногорске. Работы ведут в микрорайоне Военный Городок, в Ложках, в Майдарово и в поселке Пешки. Объекты заработают в новом отопительном сезоне, их запустят до конца октября.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Новые блочно-модульные котельные в территориальном управлении Пешковское возвели на деньги из местного бюджета несколько лет назад, при этом их до сих пор не запустили. Объекты обеспечат бесперебойную подачу горячей воды для почти 4,3 тысячи жителей.

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«Оборудование на объектах в отличном состоянии, сейчас при непосредственном содействии вице-губернатора Евгения Хромушина и министра энергетики Александра Самарина завершаем работы по техническому присоединению котельных», — рассказал глава городского округа Константин Михальков.

Перед началом отопительного сезона завершаются работы в микрорайоне Поваровка. Специалисты уже заменили сети на участке протяженностью более 2,3 километра, а в конце сентября запустят новую блочно-модульную котельную. Сейчас рабочие ведут реконструкцию тепловых сетей от котельных по улице Обуховская, улице Пролетарская, в поселке Поварово на территории Опытного завода.

Также до начала отопительного сезона планируется запуск новых блочно-модульных котельных по улице Военно-Морская в Алабушево, по улице Набережная в городе, в микрорайоне Механического завода № 1 в Радумле, в Ожогино, деревнях Пешки и Соколово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в модернизацию сетей, котельных и узлов по подаче тепла, воды и электричества инвестируют порядка 320 миллиардов рублей.

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