Подмосковье 07 января 2024, 20:08 Блочно-модульную котельную установят в Алабушеве в ночь на 8 января Unsplash

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков продолжает держать ситуацию с отоплением под личным контролем. Он сообщил, что в ночь будет установлена блочно-модульная котельная, которая полностью закроет вопрос с теплоснабжением.

Константин Михальков доложил, что специалисты «Газпром теплоэнерго» провели необходимые работы на котельной в Алабушеве.

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«Подача ресурса именно по центральному отоплению во все дома есть, я говорю про котельную, которая на Калинина находится. Квартиры, конечно, промерзли, нагрев постепенно идет. В части ГВС работы на котле ведутся. Сейчас приняли решение, что блочно-модульную котельную на время туда размещаем и подключаем. Этой ночью планируем закончить», — рассказал Константин Михальков.

Он подчеркнул, что дополнительную бригаду уже вызвали и специалисты этой ночью приступят к работе.

«Бригаду уже вызвали в дополнительное усиление и планируем в эту ночь начать установку блочно-модульной котельной, которая закроет вопрос полностью нормативной подачи и центрального отопления, и горячего водоснабжения», — подытожил Михальков.

Ранее стало известно, что блочно-модульную котельную запустят в Поваровке к 19 января.

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