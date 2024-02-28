28 февраля 2024, 14:29
Блюда по старинным рецептам усадьбы «Архангельское» представили на ВДНХ
Ресторан «Дача № 7», расположенный на территории музея-усадьбы «Архангельское», показал гастрономическое представление в Доме российской кухни на ВДНХ. Гостей угостили деликатесами по старинным рецептам, найденным в мемуарах прежних владельцев.
«Наш подмосковный ресторан удивил гостей выставки-форума „Россия“ разнообразными блюдами, найденными в мемуарах архива усадьбы. Они необычны по своему вкусу и рецептуре, именно поэтому мы представили их в качестве дегустаций на ВДНХ», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.
Гости выставки смогли попробовать рийет из утки, куриный паштет, маринованные редьку и ревень. Шеф-повара ресторана провели мастер-классы по приготовлению мозговых говяжьих косточек с маринованным луком и черным чесноком на бородинском хлебе. Кроме того, показали, как готовить телячьи щечки с запеченной свеклой и черной смородиной.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.
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